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Полиция увеличит количество рейдовых групп для проверки соблюдения карантина

Киев, Пятница 13 ноября 2020 19:32
Полиция увеличит количество рейдовых групп для проверки соблюдения карантина
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что сегодня соблюдение карантина в стране контролируют около 1 тысячи рейдовых групп. Количество этих групп, по его словам, будет увеличено.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как пояснил Клименко, эти рейдовые группы будут проверять соблюдение предусмотренных карантином ограничений субъектами хозяйствования.

Он добавил, что с начала недели проверили почти 40 тысяч заведений, а по результатам проверок составили 3200 админпротоколов и возбудили 22 уголовных дела.

"Всего с начала действия карантинных ограничений составили 50,5 тысячи админпротоколов. Судами наложены штрафы на почти 20 миллионов гривен. За неделю раскрыто 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов", - рассказал Клименко.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако некоторые украинские города заявили, что не будут придерживаться ограничений, которые приняло правительство.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что местные власти не имеют полномочий отменять введенные правительством ограничения.

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