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Карантин у Києві: поліція порушила справу через роботу спорткомплексу

Київ, Субота 14 листопада 2020 20:34
Карантин у Києві: поліція порушила справу через роботу спорткомплексу
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві правоохоронці порушили кримінальну справу через спорткомплекс у Подільському районі, який працював, попри карантин вихідного дня. Також поліція склала адміністративний протокол.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що адміністрація закладу, попри роз'яснення правоохоронцями чинного законодавства, відмовилася припинити роботу спорткомплексу. Рейдову групу поліції всередину закладу також не пустили.

"У результаті складено адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України", - розповіли в МВС.

У Подільському управлінні поліції відмовилися розповісти РБК-Україна, який саме заклад порушував карантинні обмеження.

Нагадаємо, сьогодні в Україні, зокрема і в Києві, почав діяти так званий карантин вихідного дня. Він діятиме до 00:00 понеділка. У цей період, зокрема, забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.

Нагадаємо, напередодні початку карантину у поліції вирішили збільшити кількість рейдових груп, які контролюють дотримання обмежень.

Як проходить карантин вихідного дня в Україні, ви можете дізнатися в онлайні РБК-Україна.

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