Карантин в Чехии: работники без гражданства ЕС смогут въехать в страну с 11 мая

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Необходимо иметь разрешение на сезонную работу или работу в сфере здравоохранения

В рамках смягчения карантина правительство Чехии намерено с 11 мая разрешить въезд лицам без гражданства ЕС, имеющим разрешение на работу в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Так, с 11 мая на сезонную работу или работу в сфере здравоохранения могут приехать граждане государств, не входящих в состав Евросоюза.

"Правительство одобрило предложение МВД о разрешении с 11 мая въезда в республику тех граждан из стран, не являющихся членами ЕС, которые имеют разрешение на работу в Чехии, чтобы они могли принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также для работы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

В середине апреля правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина, согласно плану, произойдет не ранее 8 июня.

РБК-Украина также сообщало, что в рамках смягчения карантина, Чехия с 11 мая возобновляет международные пассажирские перевозки.

На данный момент в Чехии зафиксировано 7 799 случаев коронавируса. За сутки было подтверждено лишь 18 новых заражений.