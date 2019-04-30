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У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу

Новини » Політика    30.04.2019 - 16:19
У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу
Ілюстративне фото ( webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Військові, які підтримують режим Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції

У столиці Венесуэлы Каракасі почалися зіткнення поблизу авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Повідомляється, що військові, які підтримують режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

Як зазначає агентство EFE, Гуайдо не встиг покинути район до прибуття військових, які підтримують владу Мадуро, тому міг постраждати.

У соціальних мережах з'являються відео з місця події; на них видно, як проурядові військові кидають шашки зі сльозоточивим газом в бік прихильників Гуайдо. Опозиціонери ж намагаються кинути ці шашки назад - в сторону військових. Поблизу місця події зібралися мирні жителі, досить спокійно спостерігають за тим, що відбувається.

Крім того, у військовослужбовців є вогнепальна зброя, однак поки вони ним не скористалися.

Нагадаємо, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента країни Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуэльсткой опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Крім того, після появи повідомлення лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо про повстання групи військових в країні обмежили доступ до соціальних мереж.

У Венесуелі обмежили доступ до соцмереж після звернення Гуайдо до військових Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро
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