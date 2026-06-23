Капуста злетіла в ціні, а помідори дешевшають: скільки коштують овочі в Україні

В Україні минулого тижня суттєво зросли ціни на ранню білоголову капусту, тоді як тепличні помідори продовжили дешевшати. Причиною таких змін стали сезонні фактори та зміна пропозиції на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
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За даними аналітиків, виробники почали підвищувати ціни на ранню капусту через скорочення її пропозиції на ринку.
Наразі фермери продають білоголову капусту врожаю 2026 року по 12-20 гривень за кілограм, що в середньому на 52% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.
Учасники ринку пояснюють подорожчання завершенням сезону ранніх сортів. Водночас масове збирання капусти середніх і середньопізніх сортів ще не розпочалося, через що на ринку утворився дефіцит продукції.
Додатковим фактором зростання цін залишається стабільний попит з боку покупців.
Аналітики зазначають, що зараз капуста нового врожаю коштує в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці червня минулого року.
Втім, виробники не виключають, що найближчим часом ціни можуть знову почати знижуватися після виходу на ринок великих обсягів капусти середніх сортів.
На відміну від капусти, українські виробники тепличних томатів продовжують знижувати ціни. Як пояснюють експерти EastFruit, на ринок активно надходять овочі з літніх теплиць, що призвело до збільшення пропозиції та посилення конкуренції між виробниками.
Спроби тепличних господарств утримати попередній рівень цін призвели до уповільнення продажів, тому виробники були змушені переглянути цінову політику.
Станом на кінець минулого тижня великі тепличні комбінати реалізовували помідори по 70-110 гривень за кілограм. Це в середньому на 13% дешевше, ніж тижнем раніше.
Експерти наголошують, що така тенденція є традиційною для другої половини червня, коли на ринок масово надходять томати з літніх теплиць.
Водночас тепличні помідори в Україні все ще залишаються дорожчими, ніж торік. Наразі їхня вартість приблизно на 23% вища, ніж у цей самий період 2025 року.
Нагадаємо, за останній тиждень в Україні подешевшали молода картопля, помідори, перець, кабачки, зелень, вишня та малина, тоді як значно подорожчали черешня, полуниця, лохина, персики, молода капуста та цибуля. Найбільший попит серед покупців спостерігається на полуницю, черешню, часник і цукрову кукурудзу.
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