"Капітуляція означає смерть". Українське духовенство відповіло на заяву Папи Римського

Українське духовенство відреагувало на заяву Папи Римського на підтримку переговорів між Україною і Росією та необхідність знайти мужність підняти "білий прапор". У своїх заявах релігійні представники наголосили, що капітуляція України неможлива, бо це означатиме смерть для її народу.

Реакція єпископів Постійного Синоду УГКЦ

Так, єпископи Постійного Синоду УГКЦ, які зібралися на засіданні у США, виступили із заявою щодо нещодавніх висловів Папи Римського.

Вони розповіли про скандальну ситуацію, та зауважили, що наразі повної версії інтерв'ю вони не мають через те, що його вихід заплановано на 20 березня.

"Сьогодні ми не хочемо застановлятися на словах Папи, а прагнемо ще раз наголосити на позиції жертв російського вторгнення в Україну. Йдеться про позицію більшості українців", - зауважують єпископи Синоду УГКЦ.

За їх словами, наразі кожному, хто живе в Україні зрозуміло, наскільки наша держава постраждала від російської агресії, втім попри це її народ залишається стійким у своїй позиції.

"Українці не можуть припинити захищатися, тому що капітуляція означає їхню смерть. Наміри Путіна і Росії зрозумілі й чіткі. Це не лише він: 70 відсотків населення Росії підтримує геноцидну війну, зокрема й патріарх Кирило та провід Російської Православної Церкви. Висловлені цілі втілюються в конкретних діях", - пояснюють єпископи.

Путіну байдуже на релігію

За їх словами, у свідомості Путіна не існує України, української історії, мови, незалежного українського релігійного життя.

Вони зауважили, що російська агресія призводить до прямого знищення духовенства на території України та підкреслили придушення країною-агресором інших релігій та всіх інституцій і проявів культури, які не підтримують російського панування.

"Українці захищатимуться. Вони знають, що іншого вибору в них немає. Новітня історія показала, що з Путіним не може бути справжніх переговорів", - зауважують у Постійному Синоді УГКЦ.

Будапештський меморандум знецінений

Також єпископи зауважили, що Україна у 1994 році відмовилася від свого ядерного арсеналу, який на той час був третім за величиною у світі, "перевищуючи арсенал Франції, Великої Британії та Китаю разом узятих". Натомість тоді наша держава отримала гарантії безпеки щодо своєї територіальної цілісності (включно з Кримом) і незалежності, "які Путін був зобов’язаний поважати".

"Будапештський меморандум 1994 року, що його підписали Росія, США та Велика Британія, зараз не вартий паперу, на якому написаний. Так буде з будь-якою угодою, яка постане в результаті "вимушених переговорів" із путінською Росією", - заявили у Постійному Синоді УГКЦ.

Реакція Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у відповідь Папі Франциску категорично заявили, що "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати".

"Україна стікає кров’ю, але стоїть за Правду, за право бути самою собою. Стоїть мужньо і непереборно", - зауважили у ВРЦіРО.

Вони наголосили, що якби наша держава капітулювала, то вся Європа та, можливо, і весь світ відчули на собі "повторення злочинів Бучі й Ірпеня".

Здатися - це не про мир

Представники духовенства зазначили, що "здатися на милість цього ворога - це не про мир".

"Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть", - зазначили у ВРЦіРО.

Там констатували, що капітулювати перед торжествуючим злом - рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях.

"Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці", - підкреслили представники духовенства.