UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Капітуляція демократії. Подоляк оцінив ризики для України після виборів США

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки не приймуть капітуляцію після виборів президента. Україна й надалі продовжить отримувати необхідну допомогу.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Подоляк, сьогодні існує думка про те, що вибори в тій чи іншій країні, у тому ж числі й США, змінять формат підтримки України або ж взагалі припинять її. Втім, цього не станеться. 

"Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія...", - пояснив радник Офісу президента України.

За словами Подоляк, жодна країна світу після виборів не прийме капітуляцію демократії, у зв'язку з чим Україна буде продовжувати отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні. 

"Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості", - додав Подоляк. 

Вибори у США

Варто нагадати про те, що президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Наразі головним кандидатом на пост президента від демократів є чинний голова Білого дому Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп. 

Як відзначив президент Володимир Зеленський, майбутні вибори в США безумовно матимуть вплив на підтримку України, яким може бути позитивним або ж негативним. 

"Зі своєї сторони ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США", - заявил Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні