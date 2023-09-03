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Капитуляция демократии. Подоляк оценил риски для Украины после выборов США

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки не примут капитуляцию после выборов президента. Украина и в дальнейшем продолжит получать необходимую помощь.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как отметил Подоляк, сегодня существует мнение о том, что выборы в той или иной стране, в том же числе и США, изменят формат поддержки Украины или же вообще прекратят ее. Впрочем, этого не произойдет. 

"Потому что для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда врали вам, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, стоят того, чтобы их защищать; мы хотим, чтобы в мире царил хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия...", - пояснил советник Офиса президента Украины.

По словам Подоляк, ни одна страна мира после выборов не примет капитуляцию демократии, в связи с чем Украина будет продолжать получать всестороннюю поддержку до справедливого финала в этой войне. 

"Поэтому не тратьте свои эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости", - добавил Подоляк. 

Выборы в США

Стоит напомнить о том, что президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Сейчас главным кандидатом на пост президента от демократов является действующий глава Белого дома Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. 

Как отметил президент Владимир Зеленский, предстоящие выборы в США безусловно будут иметь влияние на поддержку Украины, которым может быть положительным или отрицательным. 

"Со своей стороны мы отдаем все свое время, всю свою энергию, чтобы постоянно сотрудничать с США", - заявил Зеленский.

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