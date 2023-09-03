Капитуляция демократии. Подоляк оценил риски для Украины после выборов США

Как отметил Подоляк, сегодня существует мнение о том, что выборы в той или иной стране, в том же числе и США, изменят формат поддержки Украины или же вообще прекратят ее. Впрочем, этого не произойдет.

"Потому что для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда врали вам, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, стоят того, чтобы их защищать; мы хотим, чтобы в мире царил хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия...", - пояснил советник Офиса президента Украины.

По словам Подоляк, ни одна страна мира после выборов не примет капитуляцию демократии, в связи с чем Украина будет продолжать получать всестороннюю поддержку до справедливого финала в этой войне.

"Поэтому не тратьте свои эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости", - добавил Подоляк.

Выборы в США

Стоит напомнить о том, что президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Сейчас главным кандидатом на пост президента от демократов является действующий глава Белого дома Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп.

Как отметил президент Владимир Зеленский, предстоящие выборы в США безусловно будут иметь влияние на поддержку Украины, которым может быть положительным или отрицательным.

"Со своей стороны мы отдаем все свое время, всю свою энергию, чтобы постоянно сотрудничать с США", - заявил Зеленский.