Зеленський: майбутні вибори у США вплинуть на підтримку України

Президентські та парламентські вибори у США, які відбудуться у 2024 році, безумовно, вплинуть на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українські чиновники перебувають у постійному контакті з американськими, у тому числі на рівні глав держав. Зокрема, зараз відбувається розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами Зеленського, темами таких переговорів є: формула миру, постачання зброї, посилення української протиповітряної оборони.

Президент нагадав, що наступного року у США відбудуться вибори.

"Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка США не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, всю свою енергію. Зі своєї сторони ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави анонсував контакт з президентом США Джо Байденом та зустріч з представниками Конгресу США, яка відбудеться сьогодні, 23 серпня.

Вибори у США

Нагадаємо, президентські та парламентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Головним кандидатом на пост президента від демократів є Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп.

Зазначимо, раніше міністр економіки України Сергій Марченко оцінив, чи є ризик зменшення допомоги нашій країні через майбутні вибори в США.