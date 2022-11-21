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Капітан збірної Ірану дорікнув уряду за порушення прав людини, партнери проігнорували гімн

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Доха, Понеділок 21 листопада 2022 16:19
Капітан збірної Ірану дорікнув уряду за порушення прав людини, партнери проігнорували гімн Фото: Ехсан Хаджсафі підтримав іранський народ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ветеран іранської футбольної збірної Ехсан Хаджсафі розкритикував владу батьківщини за жорстоке придушення масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

32-річний оборонець прокоментував події в Ірані напередодні стартового матчу ЧС-2022 проти збірної Англії. Досвідчений футболіст фактично став на бік протестувальників.

"Ми повинні визнати, що умови в нашій країні неправильні, люди ними незадоволені. Я хотів би передусім висловити свої співчуття всім рідним загиблих в Ірані. Ми з ними, підтримуємо та співчуваємо їм, вони повинні знати про це", – заявив Хаджсафі.

Пізніше перси влаштували мовчазний протест перед стартовим свистком матчу 1-го туру групового етапу проти англійської збірної. Усі гравці національної команди Ірану мовчки прослухали гімн країни, а вболівальники взагалі освистали його. Частина фанатів тримала плакати Freedom for Iran.

Масштабні протести охопили Іран після смерті дівчини, яка була затримана місцевою поліцією за неправильно носіння хіджабу. З тих пір на акціях непокори в різних куточках ісламської республіки загинули щонайменше три сотні осіб, зокрема і неповнолітні.

Нагадаємо, що напередодні з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.

До слова, раніше підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.

Відзначимо, що минулого тижня опублікували прев'ю групи C ЧС-2022 зі збірними Аргентини, Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.

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