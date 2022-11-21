Капітан збірної Ірану дорікнув уряду за порушення прав людини, партнери проігнорували гімн
Ветеран іранської футбольної збірної Ехсан Хаджсафі розкритикував владу батьківщини за жорстоке придушення масових протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
32-річний оборонець прокоментував події в Ірані напередодні стартового матчу ЧС-2022 проти збірної Англії. Досвідчений футболіст фактично став на бік протестувальників.
"Ми повинні визнати, що умови в нашій країні неправильні, люди ними незадоволені. Я хотів би передусім висловити свої співчуття всім рідним загиблих в Ірані. Ми з ними, підтримуємо та співчуваємо їм, вони повинні знати про це", – заявив Хаджсафі.
Пізніше перси влаштували мовчазний протест перед стартовим свистком матчу 1-го туру групового етапу проти англійської збірної. Усі гравці національної команди Ірану мовчки прослухали гімн країни, а вболівальники взагалі освистали його. Частина фанатів тримала плакати Freedom for Iran.
Масштабні протести охопили Іран після смерті дівчини, яка була затримана місцевою поліцією за неправильно носіння хіджабу. З тих пір на акціях непокори в різних куточках ісламської республіки загинули щонайменше три сотні осіб, зокрема і неповнолітні.
Нагадаємо, що напередодні з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.
До слова, раніше підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.
Відзначимо, що минулого тижня опублікували прев'ю групи C ЧС-2022 зі збірними Аргентини, Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.