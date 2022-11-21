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Капитан сборной упрекнул власти Ирана в нарушении прав человека, партнеры пренебрегли гимном

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Доха, Понедельник 21 ноября 2022 16:19
Капитан сборной упрекнул власти Ирана в нарушении прав человека, партнеры пренебрегли гимном Фото: Эхсан Хаджсафи поддержал иранский народ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ветеран иранской футбольной сборной Эхсан Хаджсафи раскритиковал власти родины за жестокое подавление массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

32-летний защитник прокомментировал события в Иране в преддверии стартового матча ЧМ-2022 против сборной Англии. Опытный футболист фактически принял сторону протестующих.

"Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные, люди ими недовольны. Я хотел бы прежде всего выразить свои соболезнования всем родным погибших в Иране. Мы с ними, поддерживаем и сочувствуем им, они должны знать об этом", – заявил Хаджсафи.

Позже персы устроили молчаливый протест перед стартовым свистком матча 1-го тура группового этапа против английской сборной. Все игроки национальной команды Ирана молча прослушали гимн страны, а болельщики вообще освистали его. Часть фанатов держала плакаты Freedom for Iran.

Масштабные протесты охватили Иран после смерти девушки, задержанной местной полицией за неправильное ношение хиджаба. С тех пор на акциях неповиновения в разных уголках исламской республики погибли по меньшей мере триста человек, в том числе и несовершеннолетние.

Напомним, что накануне появилось превью группы E ЧМ-2022 со сборными Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

К слову, ранее подготовили превью группы D ЧМ-2022 со сборными Франции, Австралии, Дании и Туниса.

Отметим, что на прошлой неделе опубликовали превью группы C ЧМ-2022 со сборными Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Иран ЧМ-2022
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