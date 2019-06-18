Капитан "Шахтера" признан лучшим игроком команды в сезоне 2018/19

Назван лучший футболист донецкого "Шахтера" по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте "горняков".

По результатам голосования болельщиков победителем стал капитан команды Тайсон, который набрал 3 129 баллов.

В минувшем сезоне 31-летний бразильский полузащитник провел 35 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца – в сентябре, ноябре и мае.



Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1 411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486).

Напомним, хавбек "Шахтера" Дентиньо стал лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ.