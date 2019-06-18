Капітана "Шахтаря" визнали найкращим гравцем команди в сезоні 2018/19

Названо кращого футболіста донецького "Шахтаря" за підсумками сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті "гірників".

За результатами голосування вболівальників переможцем став капітан команди Тайсон, який набрав 3 129 балів.

У минулому сезоні 31-річний бразильський півзахисник провів 35 матчів, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 ассистами. Фанати тричі називали його найкращим гравцем місяця - у вересні, листопаді та травні.



Друге місце зайняв голкіпер Андрій П'ятов з 1 411 голосами. Далі розташувалися Марлос (797), Жуніор Мораес (788) і Тарас Степаненко (486).

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Дентіньо став найкращим футболістом передостаннього туру УПЛ.