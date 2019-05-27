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Хавбек "Шахтера" стал лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ

Новости » Спорт    27.05.2019 - 14:21
Хавбек "Шахтера" стал лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ
Фото: Дентиньо (twitter.com/fcshakhtar)

Дентиньо оформил хет-трик в игре с "Мариуполем"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дентиньо признан лучшим игроком 31 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Бразильский игрок помог "горнякам" обыграть "Мариуполь" (4:0), сделав хет-трик. Это его первые три гола в этом сезоне УПЛ в 11 сыгранных матчах.

На звание лучшего в туре претендовали также Матар из "Олимпика", Сергей Мякушко из "Карпат" и Виталий Миколенко из "Динамо".

Напомним, лучшим игроком 30 тура УПЛ был признан капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

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