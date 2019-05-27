Хавбек "Шахтера" стал лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ

Фото: Дентиньо (twitter.com/fcshakhtar)

Дентиньо оформил хет-трик в игре с "Мариуполем"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дентиньо признан лучшим игроком 31 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Бразильский игрок помог "горнякам" обыграть "Мариуполь" (4:0), сделав хет-трик. Это его первые три гола в этом сезоне УПЛ в 11 сыгранных матчах.

Хет-трик Дентиньо, очередной гол Тете и полный обзор победного матча «Шахтера» с «Мариуполем» (4:0).https://t.co/PQtSVZ68WC pic.twitter.com/lhXkYRkX4D — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 26, 2019

На звание лучшего в туре претендовали также Матар из "Олимпика", Сергей Мякушко из "Карпат" и Виталий Миколенко из "Динамо".

Напомним, лучшим игроком 30 тура УПЛ был признан капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.