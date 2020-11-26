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Капитан "Динамо" Сидорчук дисквалифицирован на три матча УПЛ

Автор: Вера Олейник

Дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) определил наказание для футболиста "Динамо" Сергея Сидорчука, который был удален в матче 9 тура чемпионата Украины против "Шахтера". Капитан киевской команды отстранен на три матча плюс один условно.

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Об этом сообщается на сайте УАФ.

Причиной наказания стало применение чрезмерной силы с нанесением травмы защитнику "горняков" Виктору Корниенко, из-за которой тот вылетел до конца года.

КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство. Согласно правилам, за подобное нарушение предусмотрено отстранение на четыре матча.

Киевскому клубу до конца текущего года осталось сыграть как раз три поединка в рамках украинской Премьер-лиги - 28 ноября с "Ворсклой", 5 декабря с "Мариуполем" и 12 - с "Колос". При этом капитан "Динамо" уже пропустил один поединок - против "Ингула" (2:0) в прошлом туре.

Напомним, в этом поединке наставник киевлян Мирча Луческу не смог рассчитывать на 15 футболистов основы. Команду подкосили травмы и коронавирус.

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