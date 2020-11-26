Капітан "Динамо" Сидорчук дискваліфікований на три матчі УПЛ

Дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) визначив покарання для футболіста "Динамо" Сергія Сидорчука, якого було вилучено в матчі 9 туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Капітан київської команди відсторонений на три матчі плюс один умовно.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Причиною покарання стало застосування надмірної сили з нанесенням травми захиснику "гірників" Віктору Корнієнку, через яку той вилетів до кінця року.

КДК врахував пояснення "Динамо" по епізоду як пом'якшувальну обставину. Відповідно до правил, за подібне порушення передбачено відсторонення на чотири матчі.

Київському клубу до кінця поточного року залишилось зіграти якраз три поєдинки в рамках української Прем’єр-ліги - 28 листопада з "Ворсклою", 5 грудня з "Маріуполем" та 12 - з "Колосом". При цьому капітан "Динамо" вже пропустив один поєдинок - проти "Інгульця" (2:0) минулого туру.

Нагадаємо, в цьому поєдинку наставник киян Мірча Луческу не зміг розраховувати на 15 футболістів основи. Команду підкосили травми і коронавірус.