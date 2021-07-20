ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чернышов: капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы выросли более чем на 60%

Новина українською →
Киев, Вторник 20 июля 2021 12:17
Чернышов: капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы выросли более чем на 60% Фото: министр развития общин и территорий Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы децентрализации выросли более чем на 60% - и 2020 года составили 96,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в блоге на lb.ua.

"До реформы децентрализации большинство территориальных общин были чрезмерно измельченными и не могли оказывать соответствующие услуги своему населению. Когда же местные власти получили полномочия на управление финансами - доходы местных бюджетов в 2020 году увеличились до около 304 млрд грн. А объем капитальных расходов местных бюджетов за 2020 год составил 96,8 млрд грн, что на 5,6 млрд гривен больше, чем в 2018 году. Для сравнения, в 2015 году капитальные расходы местных бюджетов составили 32,2 млрд грн", - отметил Алексей Чернышов.

В то же время министр отметил, что именно благодаря объединению мелких общин расширились не только их полномочия, но и финансовые возможности для реализации развивающих проектов.

Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что послы стран "Большой семерки" поздравили успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является примером способности реализовывать реформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство регионального развития и строительства Алексей Чернышов
NEWS
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года