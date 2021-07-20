Чернишов: капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років реформи зросли на понад 60%

Капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років реформи децентралізації зросли на понад 60% - і за 2020 рік склали 96,8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у блозі на lb.ua.

"До реформи децентралізації більшість територіальних громад були надмірно подрібненими та не могли надавати відповідні послуги своєму населенню. Коли ж органи місцевої влади отримали повноваження на управління фінансами - доходи місцевих бюджетів у 2020 році збільшилися до близько 304 млрд грн. А обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів за 2020 рік склав 96,8 млрд грн, що на 5,6 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, у 2015 році капітальні видатки місцевих бюджетів становили 32,2 млрд грн", - зауважив Олексій Чернишов.

Водночас міністр наголосив, що саме завдяки об’єднанню дрібних громад розширились не тільки їхні повноваження, але й фінансові можливості для реалізації розвиткових проєктів.