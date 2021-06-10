ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чернышов о заявлении послов стран G7 по децентрализации: Украина на правильном пути

Новина українською →
Киев, Четверг 10 июня 2021 21:05
Чернышов о заявлении послов стран G7 по децентрализации: Украина на правильном пути Фото: министр Алексей Чернышев (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Послы стран "Большой семерки" приветствуют успех Украины в объединении территориальных общин. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев считает, что это является свидетельством того, что Украина на правильном пути.

Об этом министр Алексей Чернышов заявил в Facebook.

По его словам, послы отмечают, что реформа децентрализации является примером способности реализовать в Украине реформы, необходимые не только для эффективного управления, а также для ее будущего процветания и стабильности.

"Такая высокая оценка послов стран "Большой семерки" свидетельствует, что Украина выбрала верный путь и им надо двигаться дальше - к успешному завершению реформы децентрализации. Сейчас перед нами стоят важные задачи. Самое главное - это изменения в Конституцию и новая редакция закона "О местном самоуправлении в Украине". Эти изменения должны окончательно закрепить переход к децентрализованной модели государства, создать твердую финансовую основу для эффективного развития, помочь переформировать местные государственные администрации на префектуры, которые будут осуществлять в основном государственные, а не самоуправленческие функции", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, одной из самых тяжелых задач для завершения реформы децентрализации является внесение изменений в Конституцию.

"От этого зависит большинство наших дальнейших шагов. Надеюсь, что в ближайшее время будет обнародован новый текст изменений в Основной закон. Их широкое обсуждение продолжается уже более года. Участникам дискуссий за это время удалось достичь консенсуса по большинству вопросов", - отметил Вячеслав Негода.

Отметим, в совместном заявлении послов стран G7 говорится, что для обеспечения необратимости реформ Украина должна осуществить законодательные и конституционные изменения, согласованные с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами.

Согласно положениям Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны содержать:

  • определение объемов полномочий местного самоуправления, предусматривающих управление значительной частью дел общины и четкое разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями;
  • обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти;
  • оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения его полномочий;
  • предоставление общинам правового статуса юридического лица для прозрачности и гарантированности их деятельности, а также для предотвращения коррупции;
  • обеспечение органов местного самоуправления надлежащими финансами и стабильной основе, избегая необоснованных финансовых решений.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов заявил, что принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях", которая сейчас готовится ко второму чтению в парламенте, - важный шаг для продвижения реформы децентрализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство регионального развития и строительства децентрализация Алексей Чернышов
NEWS
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина