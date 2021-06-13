Зеленский поприветствовал поддержку Украины лидерами G7

Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Участники саммита G7 в совместном заявлении поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины в ее международно признанных границах. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которую высказали в финальном коммюнике саммита лидеры государств "Группы семи", - говорится в заявлении президента Украины.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины. Также призвали уменьшить концентрацию войск на оккупированном Крымском полуострове.

"Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в коммюнике.

Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей. Лидеры стран "Группы семи" призвали Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов, поощряя дальнейший прогресс в реформах", - отметили участники саммита.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал четкую поддержку Украины со стороны государств "G7".

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - подчеркнул президент Украины.