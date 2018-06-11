Капитализация криптовалют упала ниже 300 млрд долларов

Обвал рынка может быть связан с требованиями американской комиссии CFTC

Сегодня стоимость 1634 криптовалют упала до 298,1 млрд долларов. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Падают котировки не только всех криптовалют из топ-10, но и 96 криптовалют из топ-100 (растут только Tether - на 0,09%, Bibox Token - на 2,07%, Veritaseum - 1,47%, Theta Token - на 7,03%).

Битеоин (Bitcoin) упал на 5,88% - до 6,822 доллара (капитализация составила 116,56 млрд доллара; доля на рынке 39,1%), Ethereum - на 5,9%, Ripple - на 5,83%, Bitcoin Cash - на 8,09%, EOS - на 14,61%.

Litecoin подешевел за последние 24 часа на 4,94%, Stellar - на 5,83%, Cardano - на 6,61%, IOTA - на 7,13%, TRON - на 11,56%.

Самые высокие темпы падения показал Skycoin (-22,7%).

Еще неделю назад, 3 июня, капитализация криптовалют превышала 350 млрд долларов.

Наблюдающийся обвал рынка может быть запоздалой реакцией на требование Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), выдвинутое в адрес Coinbase, Kraken, Bitstamp и itBit, о предоставлении данных о трейдинговых операциях на этих платформах после запуска фьючерсов на биткоин, сообщает Forklog.

Напомним, по состоянию на 8 июня, курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в пятницу, 8 июня, превышал 7,6 тысяч долларов за монету.