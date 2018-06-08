Биткоин торгуется выше 7,6 тыс. долларов за монету

Максимальный показатель за сегодня - 7 688 долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в пятницу, 8 июня, торгуется выше 7,6 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 20:03 стоимость одной монеты составляет 7 651,33 доллара за монету.

Максимальный показатель за сегодня - 7 688 долларов за монету, самый низкий - 7 544,66.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 602,8, Bitcoin Cash - 1 125,82, Litecoin - 119,87, XRP - 0,6735 доллара за монету.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки уменьшилась на 0,5% и составляет 7 655,49 доллара за монету.

Напомним, 29 мая сообщалось, что прокуратура Баварии (Германия) в виду опасений по поводу дальнейшего снижения стоимости цифровых денег продала конфискованные биткоины (Bitcoin) и другие криптовалюты на сумму в 12 млн евро, то есть около 14 млн долларов.