Капіталізація криптовалют впала нижче 300 млрд доларів

Обвал ринку може бути пов'язаний з вимогами американської комісії CFTC

Сьогодні вартість 1634 криптовалют впала до 298,1 млрд доларів. Про це повідомляє Coinmarketcap.

Падають котирування не тільки всіх криптовалют з топ-10, але і 96 криптовалют з топ-100 (ростуть тільки Tether - на 0,09%, Bibox Token - на 2,07%, Veritaseum - 1,47%, Theta Token - на 7,03%).

Битеоин (Bitcoin) впав на 5,88% - до 6,822 долара (капіталізація склала 116,56 млрд долара; частка на ринку 39,1%), Ethereum - на 5,9%, Ripple - на 5,83%, Bitcoin Cash - на 8,09%, EOS - на 14,61%.

Litecoin подешевшав за останні 24 години на 4,94%, Stellar - на 5,83%, Cardano - на 6,61%, IOTA - на 7,13%, TRON - на 11,56%.

найвищі темпи падіння показав Skycoin (-22,7%).

Ще тиждень тому, 3 червня, капіталізація криптовалют перевищувала 350 млрд доларів.

Спостерігається обвал ринку може бути запізнілою реакцією на вимогу Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC), висунуте на адресу Coinbase, Kraken, Bitstamp і itBit, про надання даних про трейдингових операцій на цих платформах після запуску ф'ючерсів на биткоин, повідомляє Forklog.

Нагадаємо, станом на 8 червня, курс кріптовалюти биткоин (Bitcoin) у п'ятницю, 8 червня, перевищував 7,6 тисяч доларів за монету.