Капітал повертається до Європи: як це позначиться на курсі євро у 2023 році

На європейських ринках облігацій та валюти відбувається сейсмічний зсув у потоках капіталу. Це має призвести до зміцнення курсу євро у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Підвищення процентної ставки Європейським центральним банком з липня на 300 базисних пунктів зупинило багаторічний результат із регіональних фондів із фіксованим доходом. За даними, зібраними Deutsche Bank AG, чистий відтік капіталу, який наприкінці 2021 року досяг 818 млрд євро - найвищий показник щонайменше 20 років - тепер припинився.

Вища прибутковість за облігаціями, а також полегшення від того, що війна Росії проти України не призвела до більш глибокої енергетичної кризи, також усувають фундаментальну перешкоду для єдиної валюти, оскільки капітал переміщається з високоприбуткових ринків, таких як США, до активів, номінованих у євро. .

"Динаміка основних потоків стає значно позитивнішою для євро цього року. Фінансові менеджери говорять нам, що вони вперше за довгий час спостерігають хвилі припливу інвестицій у європейський фіксований дохід", - сказав Джордж Саравелос, голова глобального відділу валютних досліджень Deutsche Bank.

ЄЦБ роками тримав відсоткові ставки на негативному рівні, щоб скоротити вартість запозичень, і зібрав трильйони облігацій, спочатку для боротьби із застоєм зростання, а потім зі спалахом COVID.

У відповідь інвестори скоротили частку облігацій, номінованих у євро, у європейських інвестиційних фондах на 14 п.п. у період з 2014 по 2021 рік, що, за словами стратегів Deutsche Bank, зрештою призвело до зниження на 500 млрд євро.

Тепер, коли прибутковість перебуває на найвищому рівні за останні роки, а ставлення до фіксованого доходу набагато позитивніше, оскільки ЄЦБ наздоганяє підвищення ставки Федеральної резервної системи, а чисті потоки готові стати позитивними, свідчать дані Deutsche Bank. Грошові ринки оцінюють подальші підвищення ЄЦБ майже на 125 базисних пунктів порівняно з додатковими 75 базисними пунктами США.

"Відбудеться скорочення розриву між ставками ФРС та ЄЦБ, - сказав Пол Джексон, глобальний керівник відділу досліджень із розподілу активів в Invesco Asset Management Ltd. - Ось чому євро, ймовірно, продовжить зміцнюватися протягом цього року".

Розворот потоків є ключовим фактором, який підтримує бичачий погляд Deutsche Bank на довгострокову перспективу, навіть незважаючи на те, що долар зріс цього місяця. У п'ятницю євро торгувався близько 1,07 долара порівняно з недавнім піком 1,10 долара 2 лютого.

За словами Кіта Джакеса, головного глобального валютного стратега Societe Generale SA, оскільки нижчі ціни на енергоносії допомагають відновити профіцит рахунку поточних операцій ЄС, не виключено, що євро може зрештою повернутись до свого торгового діапазону до QE (кількісного пом'якшення). Єдина валюта досягла десятирічного максимуму 1,40 долара в 2014 році.

"ЄЦБ витіснив європейських інвесторів із європейських облігацій, а тепер фактично дозволяє їм повернутися", - сказав він.