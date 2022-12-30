Курс долара до світових валют у 2022 році показав рекордне зростання за 7 років: у чому причини

Долар США у 2022 році показав найкращі результати за сім років завдяки агресивному посиленню грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи та побоюванням щодо перспектив глобального зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індекс долара США, який вимірює долар США по відношенню до кошика валют, цього року зріс більш ніж на 8%, що є максимальним показником із 2015 року. У п'ятницю, 30 грудня, індекс був на рівні 103,99.

ФРС підвищила ставки загалом на 425 базисних пунктів з березня, щоб приборкати інфляцію, що росте, що утримувало курс долара протягом більшої частини року.

Але очікування на те, що центральному банку, можливо, не доведеться підвищувати ставки так високо, як побоювалися раніше, призвели до того, що ситуація розгорнулася. Індекс долара США впав більш ніж на 7% цього кварталу.

М'яка позиція Банку Японії призвела до того, що єна з початку року впала більш ніж на 13%, що є найгіршим показником з 2013 року, до 132,47 за долар. Але несподівана зміна минулого тижня контролю за прибутковістю облігацій Банку Японії змусила інвесторів зробити ставку на те, що центральний банк може незабаром повністю відмовитися від своєї суперечливої політики, що спровокує відновлення крихкої валюти.

Євро за рік упав більш ніж на 6% до 1,0656 долара під тиском поєднання слабкого зростання в єврозоні, війни Росії проти України та позиції ФРС. Єдина валюта опустилася нижче за паритет щодо долара на початку цього року вперше майже за два десятиліття.

Фунт стерлінгів коштує 1,2053 долара, завершуючи бурхливий рік, повний політичної драми, падінням майже на 11%, найгіршим з 2016 року.

Політики з Європейського центрального банку та Банку Англії просигналізували про подальше підвищення ставок наступного року у спробі приборкати інфляцію навіть із ризиком завдати шкоди їхній економіці.

"ЄЦБ і Банк Англії, змушені більш агресивно посилювати політику на тлі постійних потрясінь, майже напевно призведуть Європу до досить глибокої рецесії", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank.

Австралійський долар за рік упав майже на 7% - до 0,6778 долара. Новозеландський долар початку року впав більш ніж на 7%, що стало найгіршим показником з 2015 року, до 0,6330 долара.

Обидві валюти, які часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня, швидше за все, залежатимуть від того, як проходитиме відкриття Китаю.

Розворот Китаю в його жорсткій політиці "нульового COVID" цього місяця призвело до того, що його система охорони здоров'я намагається впоратися з хвилею інфекцій, а країни вводять обмеження для мандрівників з Китаю.

Офшорний юань впав майже на 9% у річному вирахуванні до 6,9701 за долар, що є його найгіршим річним показником з тих пір, як такі дані вперше стали доступними у 2011 році.

"У 2023 році основна увага буде зосереджена на зростанні. З одного боку, глобальне зростання уповільнюється... але, з іншого боку, відкриття Китаю вселяє надію", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.