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Капитал возвращается в Европу: как это скажется на курсе евро в 2023 году

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Брюссель, Суббота 18 февраля 2023 14:54
Капитал возвращается в Европу: как это скажется на курсе евро в 2023 году Фото: курс евро вырастет в 2023 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На европейских рынках облигаций и валюты происходит сейсмический сдвиг в потоках капитала. Это должно привести к укреплению курса евро в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Повышение процентной ставки Европейским центральным банком с июля на 300 базисных пунктов остановило многолетний исход из региональных фондов с фиксированным доходом. Согласно данным, собранным Deutsche Bank AG, чистый отток капитала, который в конце 2021 года достиг 818 млрд евро - самый высокий показатель как минимум 20 лет - теперь прекратился.

Капитал возвращается в Европу: как это скажется на курсе евро в 2023 году

Более высокая доходность по облигациям, а также облегчение от того, что война России против Украины не привела к более глубокому энергетическому кризису, также устраняют фундаментальное препятствие для единой валюты, поскольку капитал перемещается с высокодоходных рынков, таких как США, в активы, номинированные в евро.

"Динамика основных потоков становится значительно более позитивной для евро в этом году. Финансовые менеджеры говорят нам, что они впервые за долгое время наблюдают волны притока инвестиций в европейский фиксированный доход", - сказал Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank.

ЕЦБ годами держал процентные ставки на отрицательном уровне, чтобы сократить стоимость заимствований, и собрал триллионы облигаций, сначала для борьбы с застоем роста, а затем со вспышкой COVID.

В ответ инвесторы сократили долю облигаций, номинированных в евро, в европейских инвестиционных фондах на 14 п.п. в период с 2014 по 2021 год, что, по словам стратегов Deutsche Bank, в конечном итоге привело к снижению на 500 млрд евро.

Теперь, когда доходность находится на самом высоком уровне за последние годы, а отношение к фиксированному доходу гораздо более положительное, поскольку ЕЦБ догоняет повышение ставки Федеральной резервной системы, а чистые потоки готовы стать положительными, свидетельствуют данные Deutsche Bank. Денежные рынки оценивают дальнейшие повышения ЕЦБ почти на 125 базисных пунктов по сравнению с дополнительными 75 базисными пунктами в США.

"Произойдет сокращение разрыва между ставками ФРС и ЕЦБ, - сказал Пол Джексон, глобальный руководитель отдела исследований по распределению активов в Invesco Asset Management Ltd. - Вот почему евро, вероятно, продолжит укрепляться в течение этого года".

Разворот потоков является ключевым фактором, поддерживающим бычий взгляд Deutsche Bank на долгосрочную перспективу, даже несмотря на то, что доллар вырос в этом месяце. В пятницу евро торговался около 1,07 доллара по сравнению с недавним пиком в 1,10 доллара 2 февраля.

Капитал возвращается в Европу: как это скажется на курсе евро в 2023 году

По словам Кита Джакеса, главного глобального валютного стратега Societe Generale SA, поскольку более низкие цены на энергоносители помогают восстановить профицит счета текущих операций ЕС, не исключено, что евро может в конечном итоге вернуться к своему торговому диапазону до QE (количественного смягчения). Единая валюта достигла десятилетнего максимума в 1,40 доллара в 2014 году.

"ЕЦБ вытеснил европейских инвесторов из европейских облигаций, а теперь фактически позволяет им вернуться", - сказал он.

Напомним, индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине валют, в 2022 году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года.

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