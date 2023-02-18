Капитал возвращается в Европу: как это скажется на курсе евро в 2023 году

На европейских рынках облигаций и валюты происходит сейсмический сдвиг в потоках капитала. Это должно привести к укреплению курса евро в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Повышение процентной ставки Европейским центральным банком с июля на 300 базисных пунктов остановило многолетний исход из региональных фондов с фиксированным доходом. Согласно данным, собранным Deutsche Bank AG, чистый отток капитала, который в конце 2021 года достиг 818 млрд евро - самый высокий показатель как минимум 20 лет - теперь прекратился.

Более высокая доходность по облигациям, а также облегчение от того, что война России против Украины не привела к более глубокому энергетическому кризису, также устраняют фундаментальное препятствие для единой валюты, поскольку капитал перемещается с высокодоходных рынков, таких как США, в активы, номинированные в евро.

"Динамика основных потоков становится значительно более позитивной для евро в этом году. Финансовые менеджеры говорят нам, что они впервые за долгое время наблюдают волны притока инвестиций в европейский фиксированный доход", - сказал Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank.

ЕЦБ годами держал процентные ставки на отрицательном уровне, чтобы сократить стоимость заимствований, и собрал триллионы облигаций, сначала для борьбы с застоем роста, а затем со вспышкой COVID.

В ответ инвесторы сократили долю облигаций, номинированных в евро, в европейских инвестиционных фондах на 14 п.п. в период с 2014 по 2021 год, что, по словам стратегов Deutsche Bank, в конечном итоге привело к снижению на 500 млрд евро.

Теперь, когда доходность находится на самом высоком уровне за последние годы, а отношение к фиксированному доходу гораздо более положительное, поскольку ЕЦБ догоняет повышение ставки Федеральной резервной системы, а чистые потоки готовы стать положительными, свидетельствуют данные Deutsche Bank. Денежные рынки оценивают дальнейшие повышения ЕЦБ почти на 125 базисных пунктов по сравнению с дополнительными 75 базисными пунктами в США.

"Произойдет сокращение разрыва между ставками ФРС и ЕЦБ, - сказал Пол Джексон, глобальный руководитель отдела исследований по распределению активов в Invesco Asset Management Ltd. - Вот почему евро, вероятно, продолжит укрепляться в течение этого года".

Разворот потоков является ключевым фактором, поддерживающим бычий взгляд Deutsche Bank на долгосрочную перспективу, даже несмотря на то, что доллар вырос в этом месяце. В пятницу евро торговался около 1,07 доллара по сравнению с недавним пиком в 1,10 доллара 2 февраля.

По словам Кита Джакеса, главного глобального валютного стратега Societe Generale SA, поскольку более низкие цены на энергоносители помогают восстановить профицит счета текущих операций ЕС, не исключено, что евро может в конечном итоге вернуться к своему торговому диапазону до QE (количественного смягчения). Единая валюта достигла десятилетнего максимума в 1,40 доллара в 2014 году.

"ЕЦБ вытеснил европейских инвесторов из европейских облигаций, а теперь фактически позволяет им вернуться", - сказал он.