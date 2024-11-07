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Канцлер Німеччини знайшов заміну звільненим міністрам, - Spiegel

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмацер віддав посвідчення про звільнення трьох міністрів "Вільної демократичної партії". Канцлер Олаф Шольц знайшов їм заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зокрема, пост федерального міністра фінансів обійме Йорг Кукіс, він же колишній державний секретар канцлера.

Міністерство юстиції паралельно очолюватиме чинний міністр транспорту Фолькер Візинг.

Крім того, Шольц попросив міністра продовольства та сільського господарства Джема Оздемера додатково виконувати обов'язки міністра освіти та досліджень.

Нагадаємо, що посвідчення про звільнення отримали колишні: міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр освіти та наукових досліджень Беттіна Старк-Ватцінгер та міністр юстиції та захисту прав споживачів Марк Бушман.

Зазначимо, що вчора ввечері Шольц вирішив звільнити міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера. На тлі цього розпалася правляча коаліція, адже за звільненим Лінднером вирішила вийти вся "Вільна демократична партія".

Докладніше про те, що відомо про розпад коаліції і коли можуть відбутися нові вибори до Бундестагу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олаф Шольц