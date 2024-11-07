Канцлер Германии нашел замену уволенным министрам, - Spiegel

Напомним, что удостоверения об увольнении получили бывшие: министр финансов Кристиан Линднер, министр образования и научных исследований Беттина Старк-Ватцингер и министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман.

Отметим, что вчера вечером Шольц принял решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. На фоне этого распалась правящая коалиция, ведь за уволенным Линднером решила выйти вся "Свободная демократическая партия".

Подробнее о том, что известно о распаде коалиции и когда могут состояться новые выборы в Бундестаг - читайте в материале РБК-Украина.

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