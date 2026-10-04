Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом

"Сьогодні я приїхав до Києва, тому що найближчими тижнями України потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", - заявив Мерц на вокзалі після того, як прибув.

Він також зазначив, що незабаром для українців настане п'ята військова зима. Зокрема, Росія продовжує бомбардувати міста, житлові будинки та теплоелектростанції. При цьому канцлер наголосив, що українців не зламати.

Крім того, німецький чиновник анонсував зустріч із Зеленським та повідомив, що запевнить його у збереженні підтримки.

"Наше партнерство - це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними", - резюмував він.

Зазначимо, що це перший візит Мерца до України з травня 2025 року. Після прибуття його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.