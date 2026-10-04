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Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

08:00 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

Утром в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. У него ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украины нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", - заявил Мерц на вокзале после того, как прибыл.

Он также отметил, что вскоре для украинцев наступит пятая военная зима. В частности, Россия продолжает бомбить города, жилые дома и теплоэлектростанции. При этом канцлер подчеркнул, что украинцев не сломить.

Кроме того, немецкий чиновник анонсировал встречу с Зеленским и сообщил, что заверит его в сохранении поддержки.

"Наше партнерство - это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", - резюмировал он.

Отметим, что это первый визит Мерца в Украину с мая 2025 года. По прибытию его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Что еще важно знать

Напомним, пару недель назад Мерц заявил, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России. Он подчеркнул, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий, а Украине нужно еще больше помогать в войне, начатой Россией.

Также мы писали, что после встречи глав МИД Германии и РФ Мерц заявил, что Россия не заинтересована участвовать в реальных мирных переговорах. На этом фоне он пообещал продолжить поддержку Украины.

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