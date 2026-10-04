Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Утром в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. У него ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украины нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", - заявил Мерц на вокзале после того, как прибыл.
Он также отметил, что вскоре для украинцев наступит пятая военная зима. В частности, Россия продолжает бомбить города, жилые дома и теплоэлектростанции. При этом канцлер подчеркнул, что украинцев не сломить.
Кроме того, немецкий чиновник анонсировал встречу с Зеленским и сообщил, что заверит его в сохранении поддержки.
"Наше партнерство - это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", - резюмировал он.
Отметим, что это первый визит Мерца в Украину с мая 2025 года. По прибытию его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Напомним, пару недель назад Мерц заявил, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России. Он подчеркнул, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий, а Украине нужно еще больше помогать в войне, начатой Россией.
Также мы писали, что после встречи глав МИД Германии и РФ Мерц заявил, что Россия не заинтересована участвовать в реальных мирных переговорах. На этом фоне он пообещал продолжить поддержку Украины.