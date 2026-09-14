ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мерц попередив про "вирішальні тижні чи місяці" для Європи через війну в Україні

18:33 14.09.2026 Пн
2 хв
Наразі наступив важливий момент для миру в Європі
aimg Олена Бджола
Мерц попередив про "вирішальні тижні чи місяці" для Європи через війну в Україні Фото: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Німеччина вважає, що безпека Європи має бути в центрі уваги політичних дій. А Україні треба ще більше допомагати у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на Європейському арктичному саміті у Рованіємі, передає Die Zeit.

Мерц попереджає про "вирішальні моменти"

Мерц зазначив, що доля Німеччини тісно пов'язана з долею континенту. А тема безпеки Європи є найважливішою для обговорення.

Також Мерц сказав, що на Європу чекають вирішальні тижні та місяці щодо "захисту свободи та миру нашого континенту" від Росії.

"Я зроблю все можливе, щоб заручитися нашою підтримкою та переконати людей, що це (допомога Україін - ред.) в наших власних інтересах", - сказав Мерц.

Він додав, що Німеччина має залишатися непохитною, доки ця "жахлива війна не закінчиться".

На його думку, якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх, зокрема й для Німеччини.

Раніше РБК-Україна писало, що команда Мерца готова покрити зростання оборонних витрат України, а також закликає інших союзників Києва долучитися до цього процесу.

Також повідомлялося, що ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН на місцевих виборах може з часом вплинути на допомогу Україні та українцям у Німеччині.

Крім того, Мерц відреагував на перемогу АдН у землі Саксонія-Анхальт. За його словами, результати виборів матимуть наслідки для всієї Німеччини та міжнародної ситуації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фрідріх Мерц Війна Росії проти України
Новини
Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком
Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком
Аналітика
Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал