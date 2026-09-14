Мерц попередив про "вирішальні тижні чи місяці" для Європи через війну в Україні

Німеччина вважає, що безпека Європи має бути в центрі уваги політичних дій. А Україні треба ще більше допомагати у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на Європейському арктичному саміті у Рованіємі, передає Die Zeit.

Мерц попереджає про "вирішальні моменти"

Мерц зазначив, що доля Німеччини тісно пов'язана з долею континенту. А тема безпеки Європи є найважливішою для обговорення.

Також Мерц сказав, що на Європу чекають вирішальні тижні та місяці щодо "захисту свободи та миру нашого континенту" від Росії.

"Я зроблю все можливе, щоб заручитися нашою підтримкою та переконати людей, що це (допомога Україін - ред.) в наших власних інтересах", - сказав Мерц.

Він додав, що Німеччина має залишатися непохитною, доки ця "жахлива війна не закінчиться".

На його думку, якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх, зокрема й для Німеччини.

Раніше РБК-Україна писало, що команда Мерца готова покрити зростання оборонних витрат України, а також закликає інших союзників Києва долучитися до цього процесу.

Також повідомлялося, що ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН на місцевих виборах може з часом вплинути на допомогу Україні та українцям у Німеччині.