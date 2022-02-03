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Канцлер Германии посетит Киев перед визитом в Москву

Автор: Анна Полисученко

Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля нанесет визиты в Киев и Москву. 14 февраля он отправится в Киев, а на следующий день нанесет визит в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Шольц заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о предотвращении опасности нападения России на Украину. Эта встреча уже "запланирована и скоро состоится", сказал он.

По словам канцлера, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал.

"Ситуация очень серьезная", - подчеркнул он.

Канцлер Германии добавил, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.

"И этот сигнал был понят", - заявил глава правительства ФРГ.

Шольц отметил, что необходимо одновременно использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, а также напомнил о переговорах в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, по его мнению, удалось "снова наполнить жизнью".

Ранее мы писали, что Шольц анонсировал поездку в Москву на встречу с Путиным.

Кроме того, мы сообщали, что Байден и Шольц встретятся в феврале. Белый дом назвал дату.

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