Канцлер Німеччини відвідає Київ перед візитом до Москви

Шольц заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про запобігання небезпеки нападу Росії на Україну. Ця зустріч вже "запланована і скоро відбудеться", сказав він.

За словами канцлера, у зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно послати подвійний сигнал.

"Ситуація дуже серйозна", - підкреслив він.

Канцлер Німеччини додав, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України.

"І цей сигнал був зрозумілий", - заявив глава уряду ФРН.

Шольц зазначив, що необхідно одночасно використовувати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, а також нагадав про переговори в "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося "знову наповнити життям".