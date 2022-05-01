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Канцлер Германии планирует пригласить премьер-министра Индии на саммит G7

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Берлин, Воскресенье 01 мая 2022 22:45
Канцлер Германии планирует пригласить премьер-министра Индии на саммит G7 Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди саммит "Большой семерки" (G7), который пройдет в июне. Индийского лидера постараются убедить ввести санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают источники издания, Шольц сомневался, стоит ли приглашать Моди на саммит, поскольку Индия не осудила вторжение России в Украину и резко увеличила закупки российских энергоресурсов. Однако канцлер Германии изменил свое мнение и решил, что G7 должна привлечь Нью-Дели к усилиям по изоляции Москвы.

Ожидается, что Шольц пригласит Моди на саммит в ходе их встречи в понедельник, 2 мая. Собеседники издания уточнили, что немецкий канцлер видит возможность тесного сотрудничества с Индией не только по России, но и в других областях, таких как изменение климата и обороне.

Помимо Моди на саммит G7 планируется пригласить лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала. Источники издания отдельно подчеркивают, что на встрече никакие соглашения подписываться не будут - речь пока пойдет только об обсуждении.

Напомним, ранее стало известно о визите Моди в Европу, где он планирует лично объяснить позицию Индии относительно развязанной Россией войны против Украины.

Отметим, Индия с начала вторжения России не осуждала развязанную Москвой войну против Украины. Нью-Дели ограничилось призывом разрешить конфликт путем переговоров.

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