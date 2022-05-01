ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лидер Индии поехал в ЕС объяснить отказ осудить РФ за войну против Украины

Новина українською →
Нью-Дели, Воскресенье 01 мая 2022 20:28
Лидер Индии поехал в ЕС объяснить отказ осудить РФ за войну против Украины Фото: Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил посетить европейские страны, чтобы лично объяснить свою позицию по поводу развязанной Россией войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава индийского правительства поехал в европейское турне, чтобы "обменяться мнениями" по поводу российско-украинской войны. Моди посетит Германию, Францию ​​и Данию.

Визит анонсировал новоназначенный министр иностранных дел Индии Винай Кватра. Официальная цель поездки – развитие двусторонних отношений с ЕС. Параллельной же целью индийского премьера станет попытка донести позицию Нью-Дели относительно войны.

Индия с начала вторжения РФ не осуждала войну против Украины, ограничившись призывом разрешить спорные вопросы путём переговоров. В свою очередь местные экспертные круги регулярно призывают Украину к капитуляции.

К слову, американский конгрессмен хочет разрешить использование армии США в защиту Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Украина Индия Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны