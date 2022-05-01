Лидер Индии поехал в ЕС объяснить отказ осудить РФ за войну против Украины
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил посетить европейские страны, чтобы лично объяснить свою позицию по поводу развязанной Россией войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Глава индийского правительства поехал в европейское турне, чтобы "обменяться мнениями" по поводу российско-украинской войны. Моди посетит Германию, Францию и Данию.
Визит анонсировал новоназначенный министр иностранных дел Индии Винай Кватра. Официальная цель поездки – развитие двусторонних отношений с ЕС. Параллельной же целью индийского премьера станет попытка донести позицию Нью-Дели относительно войны.
Индия с начала вторжения РФ не осуждала войну против Украины, ограничившись призывом разрешить спорные вопросы путём переговоров. В свою очередь местные экспертные круги регулярно призывают Украину к капитуляции.
К слову, американский конгрессмен хочет разрешить использование армии США в защиту Украины.
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