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Канцлер Німеччини планує запросити прем'єр-міністра Індії на саміт G7

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Берлін, Неділя 01 травня 2022 22:45
Канцлер Німеччини планує запросити прем'єр-міністра Індії на саміт G7 Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді саміт "Великої сімки" (G7), який пройде в червні. Індійського лідера постараються переконати ввести санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначають джерела видання, Шольц сумнівався, чи варто запрошувати Моді на саміт, оскільки Індія не засудила вторгнення Росії в Україну і різко збільшила закупівлі російських енергоресурсів. Однак канцлер Німеччини змінив свою думку і вирішив, що G7 повинна залучити Нью-Делі до зусиль по ізоляції Москви.

Очікується, що Шольц запросить моді на саміт в ході їх зустрічі в понеділок, 2 травня. Співрозмовники видання уточнили, що німецький канцлер бачить можливість тісної співпраці з Індією не тільки по Росії, але і в інших областях, таких як зміна клімату і обороні.

Крім Моді на саміт G7 планується запросити лідерів Індонезії, Південної Африки і Сенегалу. Джерела видання окремо підкреслюють, що на зустрічі ніякі угоди підписуватися не будуть - мова поки піде тільки про обговорення.

Нагадаємо, раніше стало відомо про візит Моді до Європи, де він планує особисто пояснити позицію Індії щодо розв'язаної Росією війни проти України.

Зазначимо, Індія з початку вторгнення Росії не засуджувала розв'язану Москвою війну проти України. Нью-Делі обмежилося закликом вирішити конфлікт шляхом переговорів.

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