Канцлер Німеччини планує запросити прем'єр-міністра Індії на саміт G7

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначають джерела видання, Шольц сумнівався, чи варто запрошувати Моді на саміт, оскільки Індія не засудила вторгнення Росії в Україну і різко збільшила закупівлі російських енергоресурсів. Однак канцлер Німеччини змінив свою думку і вирішив, що G7 повинна залучити Нью-Делі до зусиль по ізоляції Москви.

Очікується, що Шольц запросить моді на саміт в ході їх зустрічі в понеділок, 2 травня. Співрозмовники видання уточнили, що німецький канцлер бачить можливість тісної співпраці з Індією не тільки по Росії, але і в інших областях, таких як зміна клімату і обороні.

Крім Моді на саміт G7 планується запросити лідерів Індонезії, Південної Африки і Сенегалу. Джерела видання окремо підкреслюють, що на зустрічі ніякі угоди підписуватися не будуть - мова поки піде тільки про обговорення.