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Канцлер Австрии советует не спешить доверять обещаниям Путина по портам

Фото: Карл Нехаммер (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Западу нужно проверить искренность Владимира Путина, который заявил, что позволит разблокировать украинские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Австрийский лидер, выступая на конференции в Братиславе, сказал, что мир не успел разобраться с кризисом, предупредив, что угроза голода в мире "действительно опасна" и, вероятно, правительства будут дестабилизированы.

Нехаммер - один из небольшой группы европейских политиков, которые остаются на связи с Путиным. При этом он сказал, что получил устные гарантии от Путина, что он позволит выйти из Одессы конвоям с зерном. Но при условии если порт будет разминирован Украиной, тогда российские корабли не будут атаковать Одессу.

"Всегда возникает вопрос, если вы разговариваете с президентом Российской Федерации, насколько мы можем ему доверять. Надо попытаться выяснить, действительно ли он партнер в вопросе вывоза зерна, или нет", - заявил Карл Нехаммер.

Напомним, Кремль просил Запад не поставлять оружие в Украину в обмен на разблокировку портов.

Российская Федерация готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерновых.

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