Канцлер Австрії радить не поспішати довіряти обіцянкам Путіна щодо портів

Австрійський лідер, виступаючи на конференції в Братиславі, сказав, що світ не встиг розібратися з кризою, попередивши, що загроза голоду в усьому світі "справді небезпечна" і, ймовірно, уряди будуть дестабілізовані.

Нехаммер - один із невеликої групи європейських політиків, які залишаються на зв’язку з Путіним. При цьому він сказав, що отримав усні гарантії від Путіна, що він дозволить вийти з Одеси конвоям з зерном. Але при умові якщо порт буде розмінуваний Україною, тоді російські кораблі не атакуватимуть Одесу.

"Завжди виникає питання, якщо ви розмовляєте з президентом Російської Федерації, наскільки ми можемо йому довіряти. Треба спробувати з’ясувати, чи він справді партнер у питанні вивезення зерна, чи ні", - заявив Карл Нехаммер.