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Каноистка Лузан завоевала второе "золото" на чемпионате мира-2022

Фото: Людмила Лузан без устали собирает награды в Галифаксе (canoeicf.com)
Автор: Антон Федорцив

На чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках в канадском Галифаксе Людмила Лузан во второй раз поднялась на вершину пьедестала почета после финала на дистанции 500 метров на каноэ-одиночке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

День для украинки начался неудачно. Она финишировала последней в олимпийской дисциплине на дистанции 200 метров.

Однако 25-летняя спортсменка сумела взять реванш на пяти сотнях метров. Подошла к соревнованиям Лузан в статусе вице-чемпионки планеты и досрочно вышла в финал, показав в квалификации время 2:16,75.

В финале же украинская гребчиха одолела 500 м за 2:22,34. Но даже время хуже позволило ей опередить главных конкуренток – канадку Софию Дженсен и Марию Маильярд из Чили.

Ранее Лузан триумфовала на дистанции 1000 м, где опередила ту же Маильярд и немку Лоске. Также она стала серебряным призером чемпионата мира в гребле на каноэ-двойках вместе с Анастасией Четвериковой (500 м).

Чемпионат мира-2022, каноэ-одиночки, 500 м, финал, женщины

  1. Людмила Лузан – 2:22,34
  2. София Дженсен – +0:00,87
  3. Мария Маильярд – +0:02,09

К слову, украинка Магучих финишировала второй на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

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