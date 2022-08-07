Магучих и еще одна украинка попали на подиум этапа Бриллиантовой лиги в Силезии

Силезский этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту завершился медальным успехом украинской команды во главе с Ярославой Магучих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

20-летняя легкоатлетка стала лучшей среди украинок. С результатом 1,92 м она финишировала второй.

Победительницей соревнований стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Она покорила планку на 1,92 м, но использовала меньшее количество попыток. В свою очередь Магучих трижды пыталась взять 1,98 м, но улучшить результат так и не смогла.

Дополнила пьедестал почета еще одна украинка – Екатерина Табашник. Она прыгнула на 1,88 м и по количеству попыток опередила соотечественницу Ирину Геращенко и еще троих спортсменок. Тем временем Юлия Левченко стала девятой (1,84 м).

В сезоне-2022 Ярослава Магучих триумфовала на трех этапах Бриллиантовой лиги. Она победила в Юджине (США), Рабате и Париже. В целом украинцы завоевала 8 наград разного сорта в соревнованиях этого года.