Каноїстка Лузан здобула друге "золото" на чемпіонаті світу-2022

День для українки розпочався невдало. Вона фінішувала останньою в олімпійській дисципліні на дистанції 200 метрів.

Проте, 25-річна спортсменка зуміла взяти реванш на п'яти сотнях метрів. Підійшла до змагань Лузан у статусі віце-чемпіонки планети та достроково вийшла у фінал, показавши в кваліфікації час 2:16,75.

У фіналі ж українська веслувальниця здолала 500 м за 2:22,34. Та навіть гірший час дозволив їй випередити головних конкуренток – канадку Софію Дженсен і Марію Маїльярд із Чилі.

Раніше Лузан тріумфувала на дистанції 1000 м, де випередила ту ж Маїльярд і німкеню Лоске. Також вона стала срібною призеркою чемпіонату світу в греблі на каное-двійках разом із Анастасією Четверіковою (500 м).

Чемпіонат світу-2022, каное-одиночки, 500 м, фінал, жінки