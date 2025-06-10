Канікули в горах, на морі чи під Києвом. Скільки коштують літні табори 2025

Скільки коштують табори біля моря

Вартість дитячого табору в Одеській області стартує від 10 тисяч гривень за 10 днів. У програмі передбачений відпочинок на морі, в басейні, спортивні активності та програми розвитку. Деякі табори пропонують дієтичне або вегетаріанське харчування.

Денний табір (без ночівлі) в Одесі при приватній школі "Мрія" пропонує відпочинок за ціною 18 тисяч гривень за 12 днів. Програма включає купання та різноманітні активності.

NEMO Camp в Одесі має дві програми відпочинку для дітей. Денний табір на 10 діб (без проживання) коштує 25 тисяч гривень, із проживанням на 7 днів - 30 тисяч гривень.

Вартість відпочинку біля моря (скриншот)

Які ціни на відпочинок у Карпатах

10-денний відпочинок у Карпатах коштує від 16 800 тисяч гривень з дитини. У програмах пропонують невеликі походи, рафтинг, кінні прогулянки, відвідування музеїв, спортивні розваги, купання в басейні, квести та костюмовані вечірки. План активностей відрізняється для кожної вікової групи.

Деякі табори надають знижки 10-15% для дітей, які вже не перший рік відпочивають у них. Бронювати такий відпочинок слід заздалегідь, адже Карпати мають великий попит, особливо влітку.

Ціни на літні табори у Карпатах (скриншот)

У скільки обійдеться табір під Києвом

Літній відпочинок в лісі, на березі чотирьох озер у дитячому таборі "Карамель" під Києвом коштує від 16 тисяч гривень за 10 днів.

Дитячий табір "Пролісок" у Конча-Заспі пропонує 12-денний відпочинок за 15 тисяч гривень. У програмі майстер-класи, концерти та різноманітні виступи, купання в озері, квести, тренінги з розвитку та ігри.

У таборі "Шоколад" відпочинок протягом 12 днів обійдеться у 20 500 гривень з дитини. Кемпінг розташований у лісовій зоні біля озера.

Вартість навчання під Києвом (скриншот)

Скільки коштує відпочинок за кордоном

Також є чимало пропозицій відпочинку за кордоном. Наприклад, англомовний кемпінг на 10 днів у Хорватії коштує 1,5 тисячі євро. У вартість не входить дорога до табору.

У Польщі 10 днів англомовного літнього табору у гірському Закопаному коштує 740 євро, за умови раннього бронювання, звичайна ціна - 790 євро. Тут відпочинок можна поєднати із навчанням, одночасно підтягнувши англійську мову.

Болгарія пропонує відпочинок біля на моря за ціною від 430 євро за 9 днів. У другій половині серпня ціни падають ще нижче.

Літній табір у Греції обійдеться від 750 євро за 9 днів, у вартість уже входить дорога в обидві сторони.

Вартість таборів у Болгарії (скриншот)