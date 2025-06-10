Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025

С приходом лета родители по всей Украине массово ищут, где и как оздоровить ребенка на каникулах. После учебного года дети мечтают о новых знакомствах, приключениях, прогулках на природе и немного свободы от гаджетов. А родители - о безопасности, уходе и развитии ребенка. Все это обычно обещают лагеря.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят летние лагеря в 2025 году.
Стоимость детского лагеря в Одесской области стартует от 10 тысяч гривен за 10 дней. В программе предусмотрен отдых на море, в бассейне, спортивные активности и программы развития. Некоторые лагеря предлагают диетическое или вегетарианское питание.
Дневной лагерь (без ночевки) в Одессе при частной школе "Мрия" предлагают отдых по цене 18 тысяч гривен за 12 дней. Программа включает купание и разнообразные активности.
NEMO Camp в Одессе имеет две программы отдыха для детей. Дневной лагерь на 10 суток (без проживания) стоит 25 тысяч гривен, с проживанием на 7 дней - 30 тысяч гривен.
Стоимость отдыха возле моря (скриншот)
10-дневный отдых в Карпатах стоит от 16 800 тысяч гривен с ребенка. В программах предлагают небольшие походы, рафтинг, конные прогулки, посещение музеев, спортивные развлечения, купание в бассейне, квесты и костюмированные вечеринки. План активностей отличается для каждой возрастной группы.
Некоторые лагеря предоставляют скидки 10-15% для детей, которые уже не первый год отдыхают у них. Бронировать такой отдых следует заранее, ведь Карпаты пользуются большим спросом, особенно летом.
Летний отдых в лесу, на берегу четырех озер в детском лагере "Карамель" под Киевом стоит от 16 тысяч гривен за 10 дней.
Детский лагерь "Пролисок" в Конча-Заспе предлагает 12-дневный отдых за 15 тысяч гривен. В программе мастер-классы, концерты и разнообразные выступления, купание в озере, квесты, тренинги по развитию и игры.
В лагере "Шоколад" отдых в течение 12 дней обойдется в 20 500 гривен с ребенка. Кемпинг расположен в лесной зоне возле озера.
Стоимость обучения под Киевом (скриншот)
Также есть немало предложений отдыха за границей. Например, англоязычный кемпинг на 10 дней в Хорватии стоит 1,5 тысячи евро. В стоимость не входит дорога до лагеря.
В Польше 10 дней англоязычного летнего лагеря в горном Закопане стоит 740 евро, при условии раннего бронирования, обычная цена - 790 евро. Здесь отдых можно совместить с обучением, одновременно подтянув английский язык.
Болгария предлагает отдых возле моря по цене от 430 евро за 9 дней. Во второй половине августа цены падают еще ниже.
Летний лагерь в Греции обойдется от 750 евро за 9 дней, в стоимость уже входит дорога в обе стороны.
Стоимость лагерей в Болгарии (скриншот)
Ранее мы писали о том, какие пляжи в Украине признали опасными для отдыха.
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