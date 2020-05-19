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До каникул: Рада сможет рассмотреть проект о референдуме до середины июля

Новости » Политика     19.05.2020 - 22:27
До каникул: Рада сможет рассмотреть проект о референдуме до середины июля
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

На рассмотрение парламента законопроект будет вынесен после рассмотрения Венецианской комиссией

Законопроект о всеукраинском референдуме будет рассмотрен в сессионном зале парламента до начала каникул Верховной рады. Так, согласно календарному плану парламента каникулы депутатов начнутся во второй половине июля 2020 года.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "112-Украина".

"Текст законопроекта был направлен в различные международные организации, сейчас он направлен в Венецианской комиссии", - заявил Разумков.

После рассмотрения проекта международными организациями он будет внесен в ВРУ.

По его словам, законопроект о референдуме будет внесен в Раду президентом

"Скорее всего, это будет инициатива президента государства. Я надеюсь, что до каникул мы сможем его начать рассматривать", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Венецианская комиссия рассмотрит проект закона о всеукраинском референдуме. Данный проект был направлен на рассмотрение комиссии 13 мая.

Согласно законопроекту "О всеукраинском референдуме", предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины законопроектреферендумВерховная Рада
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