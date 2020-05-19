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Венецианская комиссия рассмотрит проект закона о всеукраинском референдуме

Новости » Политика     19.05.2020 - 14:30
Венецианская комиссия рассмотрит проект закона о всеукраинском референдуме
Фото: заседание Венецианской комиссии (unba.org.ua)

Ранее законопроект направила Рада на рассмотрение

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рассмотрит проект закона о всеукраинском референдуме. Законопроект был ранее направлен на рассмотрение в Комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

"13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Однако дата будущего оглашения заключения не сообщается.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проект закона о всеукраинском референдуме уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии. При этом он сообщил, что в Рада сможет рассмотреть законопроект через несколько недель.

Кроме того, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время в ВР будет внесен законопроект о референдуме. Однако он отметил, что парламент ожидает отзывы отдельных международных организаций по документу.

Отметим, что ранее Стефанчук заявлял, что в парламенте подготовили законопроект о всеукраинском референдуме. Первый вице-спикер отметил, что законопроект еще требует доработки.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины законопроектреферендумВенецианская комиссия
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