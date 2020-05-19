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До канікул: Рада зможе розглянути проект про референдум до середини липня

Новини » Політика     19.05.2020 - 22:27
До канікул: Рада зможе розглянути проект про референдум до середини липня
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

На розгляд парламенту законопроект буде винесено після розгляду Венеціанською комісією

Законопроект про всеукраїнський референдум буде розглянуто у сесійній залі парламенту до початку канікул Верховної ради. Так, згідно з календарним планом парламенту канікули депутатів почнуться в другій половині липня 2020 року.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "112 Україна".

"Текст законопроекту був направлений в різні міжнародні організації, зараз він направлений до Венеціанської комісії", - заявив Разумков.

Після розгляду проекту міжнародними організаціями він буде внесений до ВРУ.

За його словами, законопроект про референдум буде внесений в Раду президентом

"Швидше за все, це буде ініціатива президента держави. Я сподіваюся, що до канікул ми зможемо його почати розглядати", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Венеціанська комісія розгляне проект закону про всеукраїнський референдум. Даний проект був спрямований на розгляд комісії 13 травня.

Згідно законопроекту "Про всеукраїнський референдум", предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про: затвердження змін до розділів I (Загальні засади), III (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції) Конституції; вирішенні питання загальнодержавного значення; затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України; припинення дії закону або окремих його положень.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України законопроектреферендумВерховна Рада
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