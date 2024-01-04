У Каневі спалахнула потужна пожежа на заводі (відео)

Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.

Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежа сягає близько 200 квадратних метрів. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння поки невідома.

На опублікованих у соцмережах кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна і супроводжується чорним димом. Її видно з різних районів міста.