У Каневі спалахнула потужна пожежа на заводі (відео)

Потужна пожежа спалахнула сьогодні, 4 січня, у місті Канів Черкаської області. Там горить завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Черкаській області та місцеві Telegram-канали.
Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.
Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежа сягає близько 200 квадратних метрів. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння поки невідома.
На опублікованих у соцмережах кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна і супроводжується чорним димом. Її видно з різних районів міста.
Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва горів гуртожиток. Пожежа спалахнула на вулиці Лук'янівська.
Крім того, у Дарницькому районі Києва горів склад з будматеріалами. Пожежа була потужною.
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