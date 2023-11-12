В одному з районів Києва горів склад, є постраждалий

В Дарницькому районі Києва надвечір 12 листопада загорівся склад з будматеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та голову Дарницької районної адміністрації Миколу Калашника.

"Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами", - повідомив мер столиці близько 19:45.

За його словами, наразі на місці працюють всі екстренні служби.

"Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу", - повідомив Кличко.

За його словами, рятувальники закликали жителів столиці не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки.

Триває локалізація пожежі

Голова Дарницької районної адміністрації Микола Калашник о 20:27 повідомив, що на місці вже йде локалізація і ліквідація пожежі співробітниками районного ДСНС.

Пожежа за його словами, почалась у приміщенні магазину-складу з будматеріалами на вулиці Бориспільській в мікрорайоні Рембаза.

Фото: в Києві сталась пожежа (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"Двом потерпілим надається допомога медиками на місці, гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися. Причина пожежі встановлюється", - сказав він.

Пожежу ліквідовано

Мер столиці повідомив, що станом на 20:33 пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці ліквідували.

Загалом, за словами Кличка, на місці інциденту виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.

"У ліквідації пожежі було задіяно 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників", - сказав мер.

Пожежа у складському приміщенні під Києвом

Нагадаємо, кілька тижнів тому під Києвом спалахнула сильна пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння тоді становила близько тисячі квадратних метрів.

Для гасіння було залучено 45 осіб особового складу та 10 одиниць спецтехніки.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

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