В Каневе вспыхнул мощный пожар на заводе (видео)

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 4 января, в городе Канев Черкасской области. Там горит завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Черкасской области и местные Telegram-каналы.
Спасатели сообщают, что сегодня утром получили сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.
Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил крышу, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.
Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод. Причина возгорания пока неизвестна.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Он виден из разных районов города.
Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева горело общежитие. Пожар вспыхнул на улице Лукьяновская.
Кроме того, в Дарницком районе Киева горел склад со стройматериалами. Пожар был мощным.
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