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В Каневе вспыхнул мощный пожар на заводе (видео)

Фото: в Каневе горит сырзавод (facebook.com/DSNSCHERKASY)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 4 января, в городе Канев Черкасской области. Там горит завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Черкасской области и местные Telegram-каналы.

Спасатели сообщают, что сегодня утром получили сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.

Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил крышу, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод. Причина возгорания пока неизвестна.

 

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Он виден из разных районов города.

 

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева горело общежитие. Пожар вспыхнул на улице Лукьяновская.

Кроме того, в Дарницком районе Киева горел склад со стройматериалами. Пожар был мощным.

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ГСЧСПожарЧеркасская область