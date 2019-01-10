Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В незаконной агитации на выборах президента уличили Садового, Наливайченко и Каплина

Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Сообщается, что в Киеве и других регионах Украины размещены билборды с агитацией в пользу Сергея Каплина и Андрея Садового, которые не имеют выходных данных (сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск, заказчики соответствующих материалов).

В КИУ отметили, что это является нарушением ч.3. ст. 59 закона "О выборах президента Украины". Кроме того, эти билборды были размещены за несколько месяцев до начала избирательного процесса, однако после официальной регистрации Каплина и Садового они считаются предвыборной агитацией, а потому должны размещаться с ограничениями, установленными законом. В частности, содержать исходные данные и оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

Кроме того, это же касается рекламных материалов в пользу Валентина Наливайченко, размещенных в ряде украинских интернет-изданий. Вероятно, эти материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата, поскольку были размещены еще до официальной регистрации.

Также активные рекламные кампании проводят другие потенциальные кандидаты, что свидетельствует о сознательной манипуляции с их стороны и публичное неуважение к основным принципам демократических выборов, говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины 8 января 2019 года зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты.